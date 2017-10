Ianis Hagi și Cristian Manea, nominalizați pentru trofeul Golden Boy 2017

Ştire online publicată Joi, 13 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ianis Hagi (18 ani) și Cristian Manea (19) s-au format ca fotbaliști la Academia Hagi, iar apoi și-au făcut debutul în Liga 1 la FC Viitorul, înainte de a se transfera la echipe din străinătate, scrie Agerpres.Manea a fost cedat în 2014 formației cipriote Apollon Limassol, iar în prezent joacă sub formă de împrumut la Mouscron, în timp ce Hagi evoluează din 2016 la echipa italiană Fiorentina.Pe lista celor 98 de jucători nominalizați de Tuttosport pentru trofeul Golden Boy mai figurează jucători precum Luca Zidane (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Renato Sanches (Bayern Munchen), câștigătorul premiului în 2016, Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Kylian Mbappe (AS Monaco), ultimii doi fiind considerați favoriți în acest an.