Ianis Hagi, şanse mari să rămână la Rangers. „Este din surse sigure”

Patronul Farului a dezvăluit și o informație interesantă despre viitorul lui Ianis. Rangers ar urma să îi prelungească actuala înțelegere, una care expiră în vara anului 2024.





„Am fost în Scoția, m-am simțit bine, am vorbit. Aveam nevoie să stăm împreună cu familia. Am stat puțin, o săptămână. Ianis arată bine, e motivat. Apropo, am auzit, și cred că e din sursă sigură, că doresc să reînnoiască contractul. Nu așa cum se scrie prin presă pe la noi.





A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, așa că e apreciat acolo. Din surse bune, cred că vor să reînnoiască contractul”, a spus Gică Hagi, într-o conferință de presă.





Ianis s-a adaptat excelent la fotbalul din Scoția. În actualul sezon a bifat 25 de apariții în tricoul lui Rangers, marcând trei goluri și oferind patru pase decisive. Într-un interviu acordat pentru site-ul clubului, internaționalul român a vorbit despre lucrurile pe care le-a învățat de la Steven Gerrard, fostul antrenor.





„Am avut privilegiul de a fi antrenat de Steven Gerrard. Am progresat mult, am devenit un jucător complet datorită lui. Am învățat partea murdară a fotbalului. Nu eram obișnuit cu asta. Acum sunt pregătit de un antrenor care a jucat la cel mai înalt nivel, căpitan inclusiv la națională, iar asta îmi va duce jocul la următorul nivel. Ador modul în care vede fotbalul, îmi place că îmi oferă șansa de a juca în mai multe poziții. Îmi place totul foarte mult. Sunt deschis pentru noi provocări și nu mă culc pe o ureche”, a spus Ianis Hagi.





Gică Hagi și-a petrecut sărbătorile alături de Ianis și de restul familiei, în Scoția. „Regele” este în relații excelente și cu șefii lui Rangers, fiind invitat la un meci al legendelor, pe 26 martie.