Iancu va purta tricoul cu numărul 10 la FC Viitorul

Ieri, au fost stabilite numerele de pe tricourile fotbaliștilor de la FC Viitorul pentru turul sezonului competițional 2012 / 2013 al Ligii I. Iată lotul de jucători, precum și numerele de pe tricouri: 1. M. Bolboașă, 3. L. Turcu, 4. F. Bejan, 5. I. Puțanu, 6. I. Larie, 7. G. Călințaru, 8. A. Lazăr, 9. D. Alibec, 10. G. Iancu, 11. A. Chițu, 12. C. Vâtcă, 13. A. Toșca, 14. B. Țîru, 16. V. Păcuraru, 17. C. Gavra, 18. M. Onicaș, 19. V. Rusu, 20. N. Dică, 22. C. Herea, 24. B. Nikolov, 26. A. Sin, 27. M. Bălașa, 28. A. Iacob, 30. S. Benzar, 31. A. Buzbuchi, 41. S. Mladen, 66. A. Vaștag, 68. G. Șerban, 91. M. Albu, 92. A. Cârstocea, 94. B. Mitache, 95. I. Vînă, 99. C. Cristea.