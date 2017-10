IAA România organizează workshop-uri de marketing pentru domeniul sportiv

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

International Advertising Association (IAA) România, în colaborare cu Fundația Olimpică Română (FOR), organizează o serie de workshop-uri de marketing și comunicare pentru domeniul sportiv, care să vină în sprijinul federațiilor sportive. Workshop-urile se vor adresa cursanților de orice nivel profesional și vor contura o imagine aprofundată despre bazele marketingului și ale comunicării, vor învăța participanții să interpreteze cercetări de piață de orice fel, să construiască și să bugeteze planuri de marketing și de comunicare sau să evalueze strategii. Cursurile vor fi susținute de către profesioniști din marketing și comunicare din rândul membrilor IAA, persoane recunoscute din companii și agenții de publicitate. În proiect, sunt implicate personalități din sport, precum Octavian Belu, președinte ANS, Octavian Morariu, președinte COSR, Ion Țiriac, președinte FOR, Gabriela Szabo, Laura Badea, Otilia Bădescu, Marius Urzică și Andreea Răducan. Workshop-urile vor avea loc săptămânal, cu o durată de 90 de minute și se vor desfășura la sediul IAA. FOR a fost înființată în aprilie 1998, la inițiativa lui Ion Țiriac, președinte al Comitetului Olimpic Român, la vremea aceea. Instituție neguvernamentală și non-profit, FOR, a fost creată pentru a susține și promova valorile sportului românesc de mare performanță, a mișcării și spiritului olimpic. De asemenea, FOR a devenit recent membru cu drepturi depline în IAA.