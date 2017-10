Şi FIFA l-a desemnat pe Messi cel mai bun fotbalist din lume

Și FIFA l-a desemnat pe Messi cel mai bun fotbalist din lume

Lionel Messi a adunat toate premiile în acest an

La capătul unui sezon de vis, starul argentinian al Barcelonei adună toate premiile. Și FIFA i-a oferit distincția cuvenită celui mai bun fotbalist din lume pe anul 2009. Messi a primit premiul „FIFA World Player” în cadrul unei ceremonii desfășurate la Zürich, „FIFA World Player Gala 2009", festivi-tate ajunsă la a 19-a ediție. Argentinianul de 22 de ani a fost urcat în vârful ierarhiei de voturile selecționerilor și ale căpitanilor echipelor naționale. Ceilalți nominalizați au fost Andres Iniesta, Xavi, Kaka și Cristiano Ronaldo. „Este extraordinar să ai recunoașterea din partea colegilor de la celelalte reprezentative. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit votul. Sunt onorat de acest premiu. Atât eu, cât și coechipierii mei am avut cu Barcelona un an magnific”, a declarat Messi. Puștiul-minune joacă de patru sezoane la echipa mare a Barcei, fiind promovat de la formația de tineret, unde se afla din anul 2000. Lionel a câștigat cu Barcelona 11 trofee: campionatul (de trei ori), Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei (de trei ori), Liga Campionilor (de două ori), Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. Cea mai bună jucătoare din 2009 a fost desemnată, pentru al patrulea an la rând, Marta, din Brazilia. FIFA a mai acordat și Premiul pentru Dezvoltare (Federația Chineză de Fotbal), Premiul Fair-Play (Sir Bobby Robson, care a decedat în urmă cu cinci luni) sau Premiul Pușkaș pentru cel mai frumos gol al anului (Cristiano Ronaldo, pentru reușita din sfertul de finală al Ligii Campionilor Manchester United - FC Porto). Totodată, FIFA și forul internațional al fotbaliștilor profesioniști au alcătuit și cea mai bună echipă a anului, votată de 50.000 de fotbaliști profesioniști: Casillas - Dani Alves, Terry, Nemanja Vidic, Evra - Xavi, Steven Gerrard, Iniesta - Messi, Fernando Torres, Cristiano Ronaldo.