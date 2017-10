Ieri, la București, Steaua II - FC Farul 0-2 (0-0)

I-au „ucis“ în cinci minute

Constănțenii se mențin aproape de promovare (la un punct de locul doi), după ce, ieri, au reușit să învingă „steluțele”, în deplasare, după două faze aproape identice. Tânăra echipă a Stelei II a bătut câțiva pași de defilare doar în prima repriză, când a irosit unele ocazii bune. După pauză, „militarii” mici nu au mai mișcat în front, „marinarii” punctând de două ori (în cinci minute) și conducând lejer meciul spre victorie. Gazdele au început mai bine și primul sfert de oră a fost al lor. În minutul 7, profitând de greșeala lui Sardescu, Ochiroșii se trezește cu toată poarta în față, dar se împiedică în minge și irosește o mare oportunitate de gol! Glonțul trecut pe la ureche i-a adus cu picioarele pe pământ pe oaspeți, care au început să se arate periculoși, iar Andrade (16), B. Andone (17), Barbu (26) și Chico (30) s-au aflat la mică distanță de 0-1. În minutul 30, antrenorul Leo Strizu îl aruncă în luptă pe Albu, care avea să fie omul sfârșitului de repriză pentru Steaua II. Albu speculează spațiile de pe flancul stâng al Farului și ratează în minutele 42 și 45 două oportunități importante. Scăpată de gol și intrată cu 0-0 la pauză, Farul are altă față în partea secundă. Steaua II se stinge, iar „marinarii” nu par a mai avea probleme în a-și apropia victoria. După o fază încinsă la poarta lui Portnojs (min. 47), cu Andrade și Barbu la finalizare, a venit minutul 61, când golgeterul Chico deschide scorul („cap” din 6 m, la centrarea de pe dreapta a lui Andrade). În minutul 66, Soare, abia aruncat în luptă, bate o lovitură liberă de pe aceeași parte dreapta, iar Ben Teekloh reia din careu, spectaculos, tot cu capul, pentru desprinderea constănțenilor. Fază trasă aproape la indigo cu cea de la prima reușită. La 0-2, meciul e gata, Steaua II fiind în continuare incapabilă de replică. Ba, mai mult, e gata-gata să primească și golul trei, la șutul din afara careului al lui Soare (min. 79), deturnat în corner de portar. Au jucat: Steaua II (antrenor, Leonard Strizu): Portnojs - Mustață, Ninu, Iacob, I. Mihai - Bejan (46 Vl. Rusu), Lazăr (cpt.) (30 Albu), Filip, Ochiroșii (59 I. Niculae) - An. Ionescu, Bâtfoi; FC Farul (antrenor, Gheorghe Butoiu): Sardescu - Mățel (cpt.), Barbu, Păcuraru, Gaston - Andrade (66 M. Soare), B. Andone, B. Teekloh, C. Matei (83 L. Leu) - Rusmir (85 Fatai), Chico; cartonașe galbene: Ochiroșii (28) / Barbu (38). „Mă bucur pentru victorie, întrucât obiectivul meu e să urc echipa cât mai sus în clasament”, a declarat Butoiu la final. Cele trei puncte de ieri urcă Farul de pe șase pe patru, „marinarii” ținând în continuare aproape, la un punct, de locul doi, promovabil. În plus, distanța față de liderul Brănești s-a redus de la opt la șase puncte, după egalul Victoriei cu Săgeata Stejaru.