Şi-au ţinut adversarii la respect!

CSS 3 Steaua - CS Cleopatra 0-25, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Și-au ținut adversarii la respect!

„Dușul rece” administrat de Baia Mare le-a priit rugbiștilor de la CS Cleopatra. Formația constănțeană a strâns rândurile și a câștigat fără probleme, scor 25-0, meciul cu CSS 3 Steaua, echipă care încă mai speră să prindă in extremis un loc calificant în play-off. Partida dintre CSS 3 Steaua și CS Cleopatra Mamaia, disputată în complexul „Ghencea” din București, contând pentru etapa a XVII-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, a fost la discreția oaspeților. S-a jucat, practic, într-un singur sens, spre butul roș-albaștrilor, iar deznodământul este conform cu realitatea din teren: 25-0 și victorie cu bonus pentru constănțeni. Au marcat: Cristea (două eseuri), Stătulescu (un eseu, o lovitură de penalitate, o transformare) și Tatar-ciuc (un eseu). „Băieții s-au mobilizat și au făcut un meci foarte bun, nelăsând Stelei niciun sfert de șansă de a marca. Adversarii au intrat doar de patru-cinci ori în 22-ul nostru, și atunci fără periculozitate. Am dominat și pe înaintare, și pe trei-sferturi. Sperăm să repetăm buna evoluție și în meciul din etapa viitoare, cu LPS Suceava, o partidă care trebuie neapărat câștigată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. Contra Stelei, tehnicianul a utilizat următoarea formulă de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Magazin, Stoica, Vâlceanu, Andrei, Panait, G. Radu, Stătulescu, Dinu, Cristea, Badea, Tatarciuc, Barbu. Au mai jucat: Pantazi, Răduțoiu și Petrescu. „O victorie de moral, am greșit cu Baia Mare, nu mai avem voie să comitem erori de acum înainte. Trebuie să terminăm sezonul regulat pe locul doi și să jucăm semifinala acasă”, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Metrorex a câștigat la Suceava! Alte rezultate ale rundei: LPS Suceava - Metrorex București 15-22, CSS 2 Baia Mare - Olimpia București 45-0. LPS Focșani a stat, iar RC Pantelimon a câștigat la „masa verde”, 5-0, meciul cu CS Gens Cluj, formația ardeleană retrăgându-se din campionat. Clasamentul la zi: 1. CSS 2 Baia Mare (61 puncte), 2. RC Pantelimon (55 p), 3. CS Cleopatra (54 p), 4. LPS Suceava (41 p), 5. LPS Focșani (39 p), 6. CSS 3 Steaua (37 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 1 mai), CS Cleopatra va întâlni, pe teren propriu, pe LPS Suceava.