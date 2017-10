Şi-au pus adversarii cu umerii pe saltea! Luptătorii constănţeni, campioni naţionali

Și-au pus adversarii cu umerii pe saltea! Luptătorii constănțeni, campioni naționali

Sala Liceului cu Program Sportiv Suceava a găzduit, week-end-ul trecut, etapa finală a Campionatului Național individual la lupte greco-romane pentru juniori III (14-15 ani) și juniori IV (11-13 ani).Așa cum ne-au obișnuit, luptătorii constănțeni au reușit performanțe notabile, în urma unor evoluții solide și sigure. Sportivii antrenați de Grigore Gheorghe la CS Farul s-au întors din Moldova cu patru medalii și alte patru clasări în jurul podiumului: aur pentru Onur Pîrvu (29 kg) și Sebastian Ilie (85 kg), argint pentru Andrei Aștefănoaie (66 kg) și Alphonso Roșca (72 kg) - toți juniori IV. Evoluții notabile au mai înregistrat Andrei Alexe (50 kg, j III), Antonio Giurgea (55 kg, j III), Cristian Manu (29 kg, j IV), Nicușor Manolache (32 kg, j IV) - clasați pe locul 5.„Sunt oarecum mulțumit de evoluțiile sportivilor mei. Am cucerit două titluri naționale, dar simt că am fi putut obține mai multe. Dacă nu s-ar fi făcut niște erori, am mai fi putut câștiga 2-3 me-dalii. De menționat este evoluția lui Sebastian Ilie, devenit campion după doar cinci luni de lupte. Este unul din copiii talentați ce se pregătesc la cel mai nou centru de lupte, din orașul Ovidiu. Și-a învins toți adversarii fără drept de apel”, a declarat antrenorul Grigore Gheorghe.Alte trei medalii au fost câștigate de sportivii pregătiți la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța de Ioan Giuglea, Valentin Ștefan și Valentin Dobrin: medalii de argint pentru Alcan Osman (32 kg) și Constantin Păun (85 kg), plus bronzul obținut de Ștefan Popa (46 kg) - toți juniori III.„Constantin Păun a condus în finală contra campionului de anul trecut, însă a cedat pe final. El face lupte de un an, în timp ce adversarul său are vreo patru ani de când se pregătește. Se poate observa un progres frumos în evoluția sa, iar la anul cred că nu va avea adversar la categoria sa. De asemenea, am avut câteva probleme cu Ștefan Popa, din cauza faptului că a slăbit prea mult și s-a simțit cam rău. Cu toate acestea, a reușit să se claseze pe podium”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea.Următoarea competiție importantă din calendarul FR de Lupte are loc, în perioada 19-22 octombrie, la Cluj: etapa finală a Campionatului Național individual de juniori mici - lupte feminine și libere.