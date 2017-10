I-a dat gol Elveţiei

I-a dat gol Elveției

Berti Nicola a început fotbalul la Farul cu Mihai Turcu, cel care îl antrenează și acum, alături de Ion Constantinescu și Dumitru Antonescu. De un an este la echipa națională, unde a lucrat întâi cu Florin Constantinovici, iar acum cu Florin Cheran. În primul său meci interțări, România - Elveția 3-1, de la Câmpina, a înscris și pentru prima dată sub tricolor. La partidă a asistat și antrenorul Sevastian Iovănescu, cel care a fost cu el la o preselecție la lot. „A fost, de fapt, o dublă cu Elveția, Berti fiind titular de fiecare dată. Antrenorii de la lot sunt mulțumiți de el. De acum, totul depinde numai de el. Porțile îi sunt deschise. Este și bine dezvoltat, la 15 ani măsurând 1,80 m. Are forță de pătrundere, viteză și capacitate de efort. Poate juca aripă dreapta sau vârf”, ne-a spus Emilian Nicola. Microbist înfocat, tatăl este mereu alături de băiatul său, fie că e vorba de antrenamente sau de meciuri (acasă sau în deplasare). Berti a debutat la Farul II cu antrenorul Ion Constantinescu și va juca și de acum înainte la echipa secundă a „rechinilor“. De asemenea, va evolua cu grupa de juniori 1993 la turneul semifinal al Campionatului Național.