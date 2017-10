Şi-a amânat operaţia! Simona Halep: "Joc şi la Cluj, şi la Dubai, şi la Doha"

Și-a amânat operația! Simona Halep: "Joc și la Cluj, și la Dubai, și la Doha"

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep a declarat, ieri, la conferința de presă premergătoare partidei cu Cehia, din Fed Cup, că operația la nas nu mai este de urgență și că va fi, de asemenea, prezentă și la turneele de la Dubai și Doha.„Medicul mi-a spus că pot să amân operația. Este necesară, dar momentan mă simt bine. După duelul cu Cehia, voi juca și la Dubai, și la Doha”, a spus jucătoare din Constanța, adăugând că simte o presiune mai mare atunci când evoluează în România.„E un avantaj că am jucat împotriva lor și am câștigat tot timpul. Îmi doresc foarte mult să câștig și acum și să ajut echipa. Știu că sunt adversare puternice, sunt în top și au multă experiență și în Fed Cup. Este presiunea mai mare, dar și în străinătate este dificil. Uneori, unele jucătoare, chiar dacă nu sunt în Top 10, joacă foarte bine, pentru că nu au presiunea turneelor individuale”, a explicat Simona Halep.La rândul său, căpitanul nejucător al naționalei feminine de tenis a Cehiei, Petr Pala, a declarat că dorește ca echipa lui să fie cea mai bună și în această ediție a Fed Cup, adăugând că partida cu România este deschisă oricărui rezultat.„Cred că este o întâlnire deschisă oricărui rezultat și vom vedea la final care echipă a fost cea mai bună. Noi am venit să câștigăm, ne așteptăm la meciuri frumoase”, a spus Pala.Naționala României va întâlni, pe 6 și 7 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, reprezentativa Cehiei, în primul tur din Grupa Mondială a Fed Cup. Primele două meciuri de simplu se vor disputa sâmbătă, iar duminică vor avea loc celelalte două meciuri de simplu și, în funcție de rezultat, meciul de dublu. Partida se va desfășura după sistemul cel mai bun din cinci meciuri.Cehia este deținătoarea trofeului, pe care l-a câștigat de patru ori în ultimii cinci ani.