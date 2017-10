Hugo Faria, la primul gol pentru Farul

Farul i-a administrat, aseară, Fortunei Elten, o nouă înfrângere la un scor astronomic, 17-0, în al cincilea meci amical al constănțenilor în Germania. Ca și în precedenta confruntare, cu Rot Weiss Essen, antrenorul Ion Marin a jucat cu fotbaliști mai puțin folosiți până acum. Pe lista marcatorilor s-a înscris și ultima achiziție, portughezul Hugo Faria. După 18-0 în primul amical susținut în Germania, „rechinii” au mușcat din nou cu poftă din Fortuna Elten, echipă de ligă inferioară, pe care au întâlnit-o aseară. Scorul a fost acum „doar” 17-0, 7-0 la pauză. Precum în disputa cu Rot Weiss Essen (1-1), de sâmbătă, antre-norul Ion Marin a mizat tot pe jucători mai puțin folosiți în partidele anterioare. Sistemul de joc s-a repetat și el, ca în toate meciurile de până acum din Germania, 4-1-4-1, cu Vlas și Curcă în poartă câte o repriză, cu o linie defensivă formată din Cr. Irimia - Pătrașcu - Bubuleandră - Gaston, cu Păcuraru la închidere, cu a doua linie de patru în care au intrat Fatai - C. Matei - M. Nae - Alibec și cu Gosic și Tibi Moldovan câte 45 de minute ca atacanți. O repriză a jucat, mijlocaș central, și portughezul Hugo Faria. „Săpăligă” a efectuat doar trei schimbări, vrând să le dea cât mai multe minute de joc celor cu care a început meciul. În prima parte, au înscris, în ordine, M. Nae, Păcuraru, Fatai, Alibec, C. Matei și din nou Alibec, de două ori. Seria golurilor din partea secundă a fost deschisă de nou-intratul Faria, după care au urmat Fatai, Alibec, T. Moldovan, Alibec, Fatai, T. Moldovan (2), Fatai și iarăși Moldovan. Alibec, cu o poftă de gol deosebită, a fost utilizat mijlocaș stânga, la fel ca în disputa cu Rot Weiss Essen, iar Kenny Fatai a fost încercat acum mijlocaș dreapta, el jucând până acum mijlocaș central. Accidentat la un antrenament de săptămâna trecută, Daniel Florea a rămas în continuare pe margine. Astăzi, de la ora locală 17 (18 în România), Farul susține ultimul meci amical al stagiului de la Goch, întâlnind, după Anorthosis Famagusta, Twente Enschede și Slaven Belupo, un nou adversar important, formația belgiană de primă ligă Lokeren, clasată pe locul 12 în ultima ediție de campionat. Miercuri, 16 iulie, perioada germană se încheie pentru Farul, „rechinii“ revenind acasă. FC Farul - Fortuna Elten 17-0 (7-0) Au marcat: Alibec (5), Fatai (4), T. Moldovan (4), M. Nae, Păcuraru, C. Matei, Hugo Faria FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas (min. 46, Curcă) - Cr. Irimia, Pătrașcu, Bubuleandră, Gaston - Păcuraru - Fatai, C. Matei, M. Nae (min. 46, Hugo Faria), Alibec - Gosic (min. 46, T. Moldovan)