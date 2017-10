România - Slovacia, în Cupa Davis, la Mamaia

Horia Tecău: "Vrem să îi luăm pe slovaci tare de la început!"

Horia Tecău a făcut, ieri, joncțiunea cu echipa de Cupa Davis a României, în vederea pregătirii pentru meciul împotriva Slovaciei, contând pentru turul al doilea din Grupa I a Zonei Euro-Africane.Întors de la turneul de la Wimbledon, unde a câștigat titlul probei de dublu masculin, tenismanul constănțean Horia Tecău a ajuns, ieri, pe litoral, unde s-a alăturat echipei României. La conferința de presă premergătoare competiției, Tecău a declarat că își dorește foarte mult o victorie în această partidă importantă.„Cupa Davis este o competiție internațională, jucăm ca echipă națională, chiar dacă avem rezultate bune individual, fiecare dintre noi ne dorim să reușim performanțe similare și la echipa națională. Împotriva Slovaciei avem o șansă bună. Avem nevoie de un public susținător, care să ne încurajeze din primul punct până la ultimul. Avem avantajul de a juca acasă și trebuie să îl fructificăm. Sperăm să vină cât mai mulți suporteri. Vrem să îi luăm pe slovaci tare de la început, să simtă că suntem o echipă unită, cu o galerie puternică și să îi descurajeze puțin. Cel mai important este să fim câștigători la sfârșitul acestui week-end, nu contează cine aduce punctele. Ne dorim foarte mult să ajungem la meciul de baraj”, a declarat, ieri, Horia Tecău.Formația României pornește din postura de favorită în această întâlnire, însă acest fapt nu îi descurajează pe slovaci. Căpitanul nejucător Miroslav Mecir a declarat că se așteaptă la un meci dificil, mai ales în proba de dublu, dar că speră ca echipa sa să câștige trei puncte.„Cred că putem obține mai mult în meciurile de simplu, unde sunt patru puncte puse în joc, față de unul singur în partida de dublu, dar nu contează cum le obținem, important este să luăm trei puncte. Îi felicit pe jucătorii români. Cred că este un mare succes ca un jucător să ajungă în semifinală, iar altul să câștige la Wimbledon. Bineînțeles, la dublu, românii sunt favoriți, dar favoriții nu înving întotdeauna”, a afirmat căpitanul Slovaciei.Cu toate acestea, căpitanul României, Andrei Pavel, are încredere în echipa sa. De asemenea, echipa s-a arătat încântată de a disputa această întâlnire la Constanța.„E un meci dificil, foarte important pentru noi, pentru tenisul românesc. Suntem foarte bucuroși că jucăm la Constanța, nu am mai jucat de mult timp aici. Ne simțim bine și ne bucurăm să jucăm acasă, unde am fost primiți cu multă căldură. Vrem să mergem cu încredere la acest meci și să ieșim cu capul sus. Slovacii stau mai bine la simplu, dar Adi și Marius sunt jucători experimentați și am toată încrederea că vor câștiga”, a spus Pavel.Întâlnirea se desfășoară la TC Idu din Mamaia, după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Joi va avea loc tragerea la sorți a meciurilor. Vineri, vor avea loc primele două meciuri de simplu, sâmbătă este programat cel de dublu, iar duminică se vor disputa celelalte două partide de simplu.Echipa Slovaciei este formată din următorii jucători: Martin Klizan (39 ATP), Norbert Gombos (119 ATP), Jozef Kovalik (188 ATP) și Igor Zelenay (93 la dublu). Formația României îi are în componența sa pe Horia Tecău (5 ATP dublu), Florin Mergea (7 ATP dublu), Marius Copil (187 ATP) și Adrian Ungur (197 ATP).Câștigătoarea întâlnirii se va califica în barajul pentru Grupa Mondială, în timp ce învinsa va merge în turul 1 din Grupa I, Zone Euro-Africană.