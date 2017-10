Horia Tecău va face pereche cu olandezul Jean Julien Roger, în 2014

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorul Horia Tecău, locul 28 ATP, va face pereche la turneele de dublu din sezonul 2014 cu tenismenul olandez Jean Julien Roger, locul 15 ATP, informează presa din Olanda, potrivit Mediafax.ro.Jean Julien Roger, 32 de ani, născut în Antilele Olandeze și fost numărul 6 ATP la dublu, a făcut echipă în 2014 cu pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi, 33 de ani. Roger are în palmares nouă titluri, patru cu Qureshi și cinci cu americanul Eric Butorac.Olandezul a declarat, pentru nusport.nl, că prietenul său Tecău este asemănător ca stil cu Qureshi. "Are un serviciu la fel de puternic precum Qureshi, dar jocul său la fileu este mai bun. Așa că nu este o schimbare prea mare", a spus Roger.Cei doi vor începe pregătirile pentru sezonul 2014 în decembrie, având ca obiectiv să se impună la un turneu de Grand Slam, titlu care le lipsește amândurora. Tecău a fost aproape de a câștiga turneul de la Wimbledon, dar a pierdut de trei ori în finală, în echipă cu suedezul Robert Lindstedt.Fost numărul 5 ATP, Horia Tecău, 28 de ani, a anunțat, la începutul lunii septembrie, că își caută un coechipier mai tânăr, care să-l ajute să revină în fruntea topului ATP de dublu, după ce colaborarea cu Max Mirnîi (36 de ani) din Belarus nu a adus rezultatele pe care le aștepta.Românul are 16 titluri în palmares, dintre care trei au fost câștigate anul acesta, la București, la s-Hertogenbosch și la Beijing.