Horia Tecău, un nou partener şi noi provocări. „Jules pentru mine reprezintă parte din familie”

Se pare că Horia Tecău este cel care va juca alături de Marcelo Melo, cel puțin la primul turneu important al anului viitor, Australian Open. Câștigător al 37 de titluri, dintre care 20 în pereche cu Rojer, sportivul român a vorbit despre despărțirea de olandez.





„Un parteneriat de suflet, Jules pentru mine este familie, după șapte ani petrecuți împreună. Am ajuns într-un moment în care programul nostru este un pic diferit. Privim un pic diferit viitorul”, a spus Tecău.





Horia Tecău și Jean-Julien Rojer formau unul din cele mai longevive cupluri din circuitul ATP - cei doi au cucerit titlul la Wimbledon în 2015 și la US Open în 2017. Tot în 2015, cei doi triumfaseră și la Turneul Campionilor, învingând în finală perechea formată din Florin Mergea și Rohan Bopanna, scor 6-4, 6-3.





Marcelo Melo (37 de ani, locul 10 mondial în proba de dublu) a fost lider mondial în 2015 și are în palmares două trofee de Grand Slam, Roland Garros în 2015, alături de Ivan Dodig, și Wimbledon în 2017, în pereche cu Lukasz Kubot. Brazilianul are în total 35 de titluri ATP la dublu.



Horia Tecău, despre carantina de la Australian Open



Horia Tecău nu se află printre jucătorii care sunt izolați în cameră și nu se pot antrena deloc în această perioadă. Organizatorii de la Australian Open au decis să carantineze peste 70 de sportivi înainte de turneul de Grand Slam, printre care se află și Sorana Cîrstea.





„Din punct de vedere fizic și mental, e foarte greu să stai două săptămâni în camera de hotel, iar apoi să performezi la o capacitate decentă. Le doresc celor care sunt în această postură delicată să aibă răbdare și să nu fie supărați din cauza situației în care se află” , a subliniat Tecău.





Tecău a afirmat că la Melbourne condiţiile sunt altele decât cele de la celelalte turnee de Grand Slam.



„Distanțarea este respectată, programul este foarte bine organizat. Am avut parte de condiții foarte prietenoase de antrenament unde sunt jucătorii de dublu. Ne deplasăm pe jos până la teren, unde avem două ore de antrenament de tenis, o oră și jumătate de antrenament în sală, iar apoi urmează o oră de nutriție. Pentru noi este suficient acest interval de antrenament.





Carantina din Australia este mult mai strictă față de cea de la US Open. Suntem testați în fiecare zi. La New York aveam voie să stăm afară mai mult, am fi putut să petrecem toată ziua pe teren dacă am fi vrut” , a concluzionat Horia Tecău.





Imediat după oficializarea despărțirii dintre Horia Tecău (35 de ani, locul 22 mondial la dublu) și Jean-Julien Rojer (39 de ani, locul 25 în clasamentul de dublu), olandezul a anunțat că va face pereche de acum înainte cu brazilianul Marcelo Melo, fost lider mondial și dublu câștigător de Grand Slam. Însă cunoscutul jurnalist și comentator italian Luca Fiorino, citat de eurosport.ro, a lansat o informație-surpriză.