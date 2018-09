Horia Tecău ţinteşte Turneul Campionilor şi Jocurile Olimpice din 2020

Horia Tecău țintește Turneul Campionilor și Jocurile Olimpice din 2020

Jucătorul de tenis constănțean Horia Tecău a declarat, ieri, că obiectivul din acest sfârșit de an este participarea alături de partenerul său de dublu Jean-Julien Rojer la Turneul Campionilor, competiție programată în perioada 11-18 noiembrie, la Londra.„Au fost momente, ca în acest an, când m-am accidentat și nu știam când pot reveni în circuit, iar Jules mi-a spus să îmi iau repaus cât trebuie, două săptămâni, două luni sau șase luni, că mă așteaptă pentru a relua parteneriatul. Iar asta înseamnă mult pentru mine, pentru că nu am avut presiunea că îl voi pierde ca partener. Așa că m-am recuperat bine și am început turneele cu meciuri bune. Iar acum mă simt aproape de 100%. Obiectivul nostru pentru următoarea perioadă este să câștigăm unul dintre turneele de la Shanghai sau Paris ca să putem intra la Turneul Campionilor. Mai sunt patru turnee, Beijing, Shanghai, Basel și Paris și ne trebuie cam 1.000 de puncte curate față de adversarii din fața noastră pentru a putea intra la turneul de la Londra. Ar fi un lucru minunat pentru noi, mai ales că anul acesta nu am jucat timp de patru luni”, a spus Tecău, care s-a antrenat, ieri, la Stejarii Country Club, alături de Marius Copil și Andrei Pavel.Tecău a menționat că sud-africanul Jeff Coetzee este noul său antrenor. De asemenea, el se gândește deja la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, acolo unde speră să evolueze la dublu masculin, cât și la dublu mixt, alături de Simona Halep.„Chiar mă gândeam la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mă gândeam la proba de dublu, Florin Mergea a căzut în clasament și e important să revină în top care să putem intra la Tokyo. El își dorește asta, mi-a spus că vrea să revină în clasament anul viitor, ca să ajungă în top și să mergem împreună să tragem la medalie. Apoi, la dublu mixt, Simona Halep e în top și dacă vrea să joace, este prima alegere. Știu că poate juca la dublu, e genul de jucătoare foarte antrenabilă, care poate face orice pe teren. Iar asta ajută la dublu, mai ales cu experiența mea”, a precizat Horia Tecău.