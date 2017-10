Horia Tecău şi Simona Halep au câştigat peste 350.000 de dolari

2010 - an bun pentru jucătorii de tenis

Horia Tecău și Simona Halep au câștigat peste 350.000 de dolari

Horia Tecău și Simona Halep sunt sportivii constănțeni care, în 2010, au câștigat, împreună, cei mai mulți bani din tenis: peste 350.000 de dolari. Cel mai bun jucător de dublu al României, Tecău a reușit un an de excepție, cu cinci titluri de campion, dintre care patru - la New Haven, Bastadt, ‘S-Hertoghen-bosch și Casablanca - împreună cu suedezul Robert Lidstedt, și unul - la Auckland - cu Marcus Daniell, din Noua Zeelandă. Tecău și Lindstedt au disputat și finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, pe care au pierdut-o însă, scor 6-1, 5-7, 5-7, în fața perechii Jurgen Melzer (Austria) / Philipp Petzschner (Germania). Aceasta a fost prima prezență românească într-o finală de Grand Slam la dublu, din 1979. Constănțeanul a încheiat 2010 pe locul 19 ATP la dublu (poziția a 15-a, cea mai bună din carieră, la 11 octombrie), iar în conturi i-au intrat 241.780 de dolari, mai mult de jumătate decât strânsese până acum în toată cariera sa (464.422 de dolari). Cel mai mare premiu, de aproximativ 93.000 de dolari, l-a primit la Wimbledon. La rândul său, Simona Halep se află, în acest final de an, pe poziția a 84-a în topul WTA, cu un vârf al carierei în 1 noiembrie - locul 80. Prima performanță majoră din cariera tinerei jucătoare a fost calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Marbella (Spania), după ce a disputat și trei meciuri în calificări, jucând apoi finala la Fes (Maroc). În total, constănțeanca a câștigat, în acest an, 109.431 de dolari, iar în cariera sa, 156.131 de dolari.