Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, eliminare prematură de la Australian Open

Horia Tecău și Jean-Julien Rojer, eliminare prematură de la Australian Open

Perechea Horia Tecău (România)/Jean-Julien Rojer (Olanda),cap de serie nr. 9, a fost întrecută de cuplul Marcelo Arevalo(El Salvador)/Jamie Cerretani (SUA), scor 5-7, 7-6 (2), 3-6, ieri dimineață, la Melbourne, în prima rundă a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Cuplul de peste oceans-a impus surprinzător,după două ore și 25 de minute.Horia Tecău și Jean-Julien Rojer, care anul trecut s-au oprit în turul secund la Aussie Open, au fructificat doar două din cele 10 șanse de break avute în acest meci. Cei doi au avut mai multe mingi direct câștigătoare, 37-33, dar și mai multe erori neforțate, 11-3. Cei doi învinși vor primi doar 21.000 de dolari australieni pentru participare.Aceeași sumă va primi și echipa Marius Copil/Marton Fucsovics (Ungaria), eliminată și ea în aceeași fază a competiției de britanicii Luke Bambride/Jonny O’Mara, scor 3-6, 1-6.În continuare, Horia Tecău își va îndrepta atenția către proba de dublu mixt, acolo unde a anunțat că va face pereche cu o româncă, Irina-Camelia Begu. Cei doi vor întâlni în runda inaugurală echipa Bruno Soares (Brazilia)/Nicole Melichar (SUA). În 2016, Soares și rusoaica Elena Vesnina au câștigat titlul la Melbourne după o finală cu Tecău și CoCo Vandeweghe (SUA). Tecău a mai pierdut o finală la Australian Open, în 2014, alături de Sania Mirza (India). Mihaela Buzărnescu și austriacul Oliver Marach sunt favoriții nr. 4 ai probei anul acesta, dar vor avea un debut dificil, contra cuplului Bethanie Mattek Sands (SUA)/Jamie Murray (Marea Britanie).★ ★ ★Organizatorii turneului de la antipozi au anunțat că partida dintre liderul mondial Simona Halep și americanca Sofia Kenin, din turul al doilea de simplu, va avea loc pe „Rod Laver Arena” și va începe în jurul orei 6, ora României. De la aceeași oră, în aceeași fază a competiției, dar pe tabloul masculin, Marius Copil va juca împotriva belgianului David Goffin, numărul 22 ATP.Simona Halep a declarat într-un interviu pentru site-ul FIFA că este o pasionată a fotbalului, este o fană a jucătorilor Leo Messi și Cristiano Ronaldo, iar recordul propriu la jonglat cu mingea este de 89 de atingeri.„Iubesc fotbalul. Tatăl meu nu a fost un jucător profesionist, dar îi plăcea fotbalul și toată lumea mi-a spus cât de talentat era. Am jucat mult fotbal când eram copil, pe stradă, alături de fratele și verișorii mei. Gheorghe Hagi a fost eroul meu. Am fost încântată la culme când l-am întâlnit, pe când eram copil. Și când am descoperit că el știa cine sunt, nu mi-a venit să cred. L-am întâlnit la un meci al Stelei, în Liga Campionilor. A fost foarte drăguț. Mi-a dat câteva sfaturi”, a declarat constănțeanca.