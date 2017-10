Horia Tecău şi-a publicat volumul "Viaţa în ritm de tenis"

Horia Tecău și-a publicat volumul "Viața în ritm de tenis"

Jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău, medaliat cu argint în proba de dublu la Jocurile Olimpice de la Rio, și-a lansat cartea intitulată „Viața în ritm de tenis”.Evenimentul editorial a avut loc la București, în prezența unui număr mare de admiratori, printre care și noul șef al COSR, Mihai Covaliu, președintele FR de Tenis, George Cosac, sau gimnastul Marian Drăgulescu.Volumul prezintă, în cadrul celor 115 pagini, momente din viața autorului, dar și sfaturi pentru cei care doresc să facă sport, în general, și tenis, în special.„Am făcut multe notații în agendele mele în ultimii ani. Am descoperit, astfel, că experiența mea are o valoare ce poate fi valorificată de cei mici. Așa a apărut cartea mea, la care am început să lucrez în primăvară. În interiorul ei este cuprins un vis, iar acum, după atâtea acumulări, este rândul meu să ofer ceva acestui sport”, a declarat campionul de la Wimbledon.