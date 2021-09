Horia Tecău, sfert-finalist la US Open, în proba de dublu

Perechea Horia Tecău (România) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat în sferturile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, ce se desfăşoară, în această perioadă, pe celebra arenă de la Flushing Meadows.Cotaţi cu a şasea şansă la cucerirea trofeului, tenismenul constănţean şi partenerul său i-au învins, în optimi, în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5), pe Santiago Gonzalez (Mexic) şi Andres Molteni (Argentina), după o partidă care a durat o oră şi 48 de minute.Graţie accesului în sferturi, Tecău şi Krawietz şi-au asigurat un cec de 93.000 de dolari şi 360 de puncte ATP la dublu. Următorii lor adversari sunt americanii Steve Johnson şi Sam Querrey.Campion la US Open în 2017, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, Horia Tecău a ajuns, anul trecut, în semifinale la Flushing Meadows, făcând pereche tot cu Rojer.XXXÎn schimb, Simona Halep (29 ani, 13 WTA) a ratat calificarea în sferturile de finală la US Open. A cincea favorită a competiţiei, constănţeanca a fost învinsă, scor 3-6, 3-6, în optimi, de Elina Svitolina (26 ani, 5 WTA, cap de serie nr. 5), ucraineanca încheind conturile după o oră şi 16 minute.Pentru prezenţa în optimi, Simona Halep a primit un cec de 265.000 de dolari şi 240 de puncte WTA.Foto: Facebook / Horia Tecău / Gyles Dias / Tennis Canada