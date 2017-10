Horia Tecău, şanse mari de a-l înfrunta pe „Rafa“ Nadal

În turneul de la Londra, premergător Wimbledon-ului

Horia Tecău, șanse mari de a-l înfrunta pe „Rafa“ Nadal

Tenismanul constănțean Horia Tecău participă, săptămâna aceasta, la turneul de la Londra (Anglia), competiție inclusă în circuitul ATP World Tour 250, în care organizatorii oferă premii în valoare totală de 713.950 de euro. Tecău este înscris numai în proba de dublu, în care îl are drept partener pe suedezul Robert Lindstedt. Desemnați capi de serie nr. 6, cei doi jucători au liber în runda inaugurală, fiind acceptați direct în optimile de finală. În această fază, adversari le vor fi învingătorii din partida Marc Lopez / Rafael Nadal (Spania) - Rainer Schuettler (Germania) / Janko Tipsarevic (Serbia). Aflat, săptămâna aceasta, pe locul 42 în clasamentul celor mai buni jucători de dublu ai lumii (în coborâre cinci poziții față de topul anterior), Horia Tecău are, astfel, mari șanse de a-și încrucișa racheta cu „Rafa” Nadal, proaspăt campion la Roland Garros și noul lider al ierarhiei ATP. Spaniolul este principalul favorit în concursul de simplu, secțiune în care România nu are niciun reprezentant. Pentru prezența în optimi, Tecău și Lindstedt au asigurați 1.840 de euro și 20 de puncte ATP, o eventuală calificare în sferturi urmând a fi răsplătită cu 3.025 de euro și 45 puncte ATP. Finala probei de dublu din cadrul AEGON Championships, în care jucătorii se „încălzesc” pentru Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, se va disputa duminică, 13 iunie, pe iarbă.