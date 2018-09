Horia Tecău s-a oprit în turul doi la US Open

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, deținătoarea titlului, a fost învinsă de cuplul Radu Albot (Rep. Moldova)/Malek Jaziri (Tunisia), scor 6-3, 6-7 (8), 2-6, la arenele Flushing Meadows din New York, în runda a doua a probei masculine de dublu la turneul de tenis US Open, ultimul de Grand Slam al anului.Tenismanul constănțean și partenerul său, favoriții ne. 6, s-au înclinat după două ore și 18 minute de joc.Învingătorii au avut cinci ași, o dublă greșeală, 54 lovituri câștigătoare, 22 de erori neforțate, în timp ce Tecău și Rojer au reușit trei ași, au comis patru duble greșeli, au avut 37 de mingi direct câștigătoare și 13 erori neprovocate.Tecău și Rojer, care veneau după un titlu cucerit la Winston-Salem, ca și anul trecut, s-au ales pentru participarea la US Open cu un cec de 27.876 dolari și 90 de puncte ATP la dublu.