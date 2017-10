Horia Tecău regretă "radierea" turneului ATP de la Bucureşti

2

Radierea Turneului BRD Nastase-Tiriac de la Bucuresti

Ilie, tu si Tiriac sunteti cu deadreptul penibili SA VA PURTATI FARA PIC DE RESPECT PENTRU ROMANI; FARA SA DATI NIMIC INAPOI LOR, ROMANILOR, DUPA CAT DE MULT EI V-AU DAT VOUA CA V-AU AJUTAT SA VA RIDICATI. Ati facut averi PRIN PRIVATIZARI FRAUDULOASE, PRIN JAF, CU OAMENII VOSTRI, securisto comunisoizii kgbisti, CU CARE ATI ACAPARAT PUTEREA SI ATI JEFUIT ROMANIA MULTI ANI, DAR NU V-ATI GANDIT SA FACETI SI IN ROMANIA UN STADION DE DOAMNE AJUTA, ci au preferat sa returneze FONDURILE EUROPENE NEABSORBITE inapoi la Bruxelles CA NU AU CATADICSIT SA FACA PROIECTELE DE CONSTRUCTIE PENTRU SALI DE SPORT, PATINOARE STADIOANE, ETC; ILIE, TU (SI AMALIA), CARE AI MAI SI JMANGLIT PARALE BUNE DONATE DE FIRME PENTRU TINERII JUCATORI CAT TIMP ERAI SEF LA FRT -- Tiriac, mai ales, care cu clica lui Petre Roman AU JEFUIT MAI TOT CE S-A PUTUT PRIN ROMANIA-- VOI DOI CHIAR NU ATI FOST IN STARE SA RIDICATI ACOLO UN STADION DECENT, -- un stadion de vreo 30,000 de locuri care se ridica in vreo 5-6 luni ( ca atata timp a luat Americanilor sa cladeasca de la zero, din mlastina, Louis Armstrong Stadium la Flushing Meadows in 1978) NICI MACAR UN STADION DECENT NU SUNTETI IN STARE SA CONSTRUITI ca sa-l dati in folosinta pana la anul in loc sa va jeliti ca niste DRAMA QUEENS PATETICE, BAI PUTUROSILOR?!!! RUSINEEEEEEE SA VA FIE!!!