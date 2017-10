Horia Tecău, pe post de Moş Nicolae. Campionul a jucat tenis cu 120 de copii la LPS

Horia Tecău, pe post de Moș Nicolae. Campionul a jucat tenis cu 120 de copii la LPS

Agitație mare, duminică dimineața, în curtea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“. Nu s-a dat niciun examen și nici nu s-a disputat vreun meci. În sala de sport a liceului, aproximativ 120 de copii așteptau cu nerăbdare probabil cel mai frumos cadou de Moș Nicolae.LPS a fost, ieri, gazda evenimentului Kids Day, ajuns la ediția a patra. 120 de copii antrenați la secția de tenis a liceului au avut ocazia să joace cu Horia Tecău, câștigătorul Turneului Campionilor de anul acesta și numărul unu mondial în clasamentul de dublu. Născut și crescut la Constanța, Horia a dorit să le ofere un cadou special viitoarelor generații de jucători constănțeni.„Am fost și eu copil și știu ce înseamnă să ai un model în față, să ai ocazia să joci cu un jucător profesionist. Pe mine m-a motivat, m-a ambiționat. Cu gândul acesta am început să organizez astfel de evenimente. Mă bucur că am putut să îl organizez aici, în locul unde am început tenisul, alături de primii mei antrenori, la școala unde am învățat. E un moment emoționant pentru mine să revin în aceste locuri. Dacă pot prin prezența mea să îi motivez pe copii și să îi fac să-și dorească să devină campioni și că acest lucru se poate realiza plecând de aici, este o misiune îndeplinită pentru mine. Acesta este unul dintre puținele momente când pot să fac și alte lucruri și să mă încarc cu energie jucând cu acești copii”, a declarat Horia.Îmbrăcați cu tricouri personalizate cu fotografia lui Horia și a lui Jean-Julien Rojer (coechipierul constănțeanului) ridicând trofeul de la Turneul Campionilor, micii jucători s-au așezat la rând pentru a schimba câteva mingi cu idolul lor. Rând pe rând, se prezentau la fileu și așteptau ca Horia să servească. Pentru mulți dintre ei, Horia este un idol, iar faptul că au avut ocazia să joace câteva minute cu el le-a dat speranță că într-o zi vor ajunge ca și el. Cei mai mulți dintre copii i-au studiat mișcările și i-au analizat tehnica.După mini meciuri, numărul unu mondial a acordat autografe. Copii și părinți au format un rând pentru ca Horia să le semneze mingii și tricouri și să facă fotografii cu ei.Academie de tenis la Constanța, visul lui Horia Unul dintre proiectele de viitor ale lui Horia este înființare unei academii de tenis care să includă nu doar antrena-mente, ci și cursuri de educație în tenis pentru antrenori, copii și, nu în ultimul rând, pentru părinți.„Copiii vin în număr mare la tenis, dar trebuie să știm cum să îi educăm, cum să îi învățăm să rămână la tenis și să vadă că prin acest sport că ai multe avantaje. O academie de tenis ajută, pentru că strânge mai mulți copii, dar și cei mai buni antrenori”, a mai adăugat Horia.De asemenea, LPS a primit și o sponsorizare din partea Wilson, primind rachete și mingi pentru copiii secției de tenis, pentru un an.