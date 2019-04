Horia Tecău: "La Rouen, a fost mai mult decât tenis!"

Tenismanul constănțean Horia Tecău, fost campion la Wimbledon și US Open în proba de dublu, a afirmat, ieri, pe pagina sa de Facebook, că la Rouen, în meciul Franța - România, din semifinalele Fed Cup, a fost „mai mult decât tenis” și consideră performanța tricolorelor o mare victorie, deși România a ratat calificarea în finală.„Ce am văzut în week-end la Rouen a fost mai mult decât tenis. A fost suflet, pasiune, atitudine, dăruire, asumare, responsabilitate. Asta este deja o mare victorie! Ca sportiv, sunt inspirat de dăruirea acestei echipe, de efortul Simonei Halep, care și-a luat rolul de lider și a luptat cu tot ce a avut! De efortul întregii echipe!”, a scris Tecău pe pagina de Facebook, consultată de Agerpres.Tecău, numărul 36 mondial la dublu în prezent, a avut cuvinte de laudă și despre căpitanul Florin Segărceanu, în timp ce despre suporterii români a spus că sunt „uriași”.„Antrenorul din mine e inspirat de calmitatea, asumarea și prezența lui Florin Segărceanu. Ce echipă a format! Unele înlocuite, altele accidentate, trăind momentul și susținându-se până la capăt. Își doreau să fie acolo una pentru cealaltă. Mare lucru! Și, nu în ultimul rând, ca suporter, am fost inspirat de susținerea neobosită, necondiționată a unui grup de suporteri «uriași», la Rouen și peste tot în lume”, a precizat sportivul din Constanța.„Ați ridicat standardul! Noi, restul, ce hotărâm să facem? Ce luăm din această experiență? Cu ce atitudine continuăm? E doar alegerea noastră!”, a concluzionat componentul echipei de Cupa Davis a României.Franța a învins România cu scorul de 3-2, duminică, la Rouen, în semifinalele Fed Cup.