US Open, cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului

Horia Tecău la New York

Nume mari ale tenisului mondial și-au dat întâlnire pe celebrele arene de la Flushing Meadows. Alături de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Andy Murray, îl regăsim și pe constănțeanul nostru, Horia Tecău. După ce a strâns, din turneele challenger, bani și, mai ales, punctele necesare pentru a pătrunde în topul celor mai buni 100 de jucători de dublu ai lumii, tenismanul constănțean Horia Tecău este prezent, în aceste zile, la New York, orașul gazdă al US Open, cel de-al patrulea (și ultimul) turneu de Grand Slam al anului. Tecău este înscris numai în proba de dublu, în care îl are drept partener pe Yves Allegro. Alături de elvețian, sportivul român a obținut mai multe titluri de campion, dar, de data aceasta, va fi infinit mai greu, mai ales că zeița Fortuna n-a fost de partea lor. Sorții i-au plasat pe un culoar infernal, în care adversarii din runda inaugurală vor fi Teimuraz Gabashvili (Rusia) și Ivo Karlovic (Croația). În eventualitatea în care vor accede în turul doi, Tecău și Allegro vor înfrunta cuplul învingător din meciul Mahesh Bhupathi (India) / Mark Knowles (Bahrain, nr. 4) - Johan Brunstrom / Thomas Johansson (Suedia). În plus, secțiunea de tablou pe care figurează cuplul româno-elvețian este dominată chiar de principalii favoriți la trofeu, Daniel Nestor (Canada) / Nenad Zimonjic (Serbia), așa că numai în pielea lui Tecău să nu fii! Pentru tenismanul constănțean, este cea de-a doua participarea la un turneu de Grand Slam pe 2008. Horia a lipsit de la Australian Open și Wimbledon, dar a jucat la Roland Garros, alături de Florin Mergea, cei doi români fiind eliminați în runda secundă. Sorana Cârstea, în turul doi La secțiunea individuală feminină, Sorana Cârstea s-a calificat în turul doi, după ce a învins-o, în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2, pe Lucie Safarova (Cehia). Grație acestui succes, românca și-a asigurat 30.000 de dolari, iar în turul următor, o va întâlni pe rusoaica Svetlana Kuznețova, cap de serie nr. 3. La US Open, organizatorii oferă premii în valoare totală de 19,6 milioane de dolari. Finalele se vor disputa în data de 7 septembrie, pe suprafață rapidă.