Horia Tecău, la finalul celui mai bun an din cariera sa: locul 9 ATP

Jucătorul de tenis Horia Tecău a declarat că 2012 a fost cel mai bun an din cariera sa. Constănțeanul a încheiat anul competițional 2012 pe locul 9 în clasamentul mondial la dublu, acesta fiind rodul muncii a trei ani alături de suedezul Robert Lindstedt, cu care și-a încheiat colaborarea recent. De anul viitor, Tecău va juca alături de un nou partener: bielorusul Max Mirnîi, alături de care își dorește foarte mult un titlu de Grand Slam.„Cel mai bun an din carieră, multe lucruri noi. Am câștigat un turneu Masters Series, am participat din nou la Turneul Campionilor, am avut o finală de Grand Slam la Wimbledon. Am terminat anul pentru prima oară în primii 10 jucători. Duminică (n.r. - ieri), plec în Florida, să mă antrenez două săptămâni cu noul partener și de Crăciun mă întorc acasă, să petrec în familie. Cred că voi progresa mult în acest an în care vom juca împreună. Despărțirea de Robert Lindstedt a fost grea, bineînțeles. Trei ani e totuși o perioadă destul de lungă. Vom rămâne prieteni. Acum nu mai există stresul acela între noi, să facem rezultate. Vorbim mai des decât înainte. Prima dată când vom juca unul împotriva celuilalt va fi greu, emoționant. Eu și Max ne dorim un titlu de Grand Slam. Ne-am făcut programul în așa fel încât să fim în formă maximă la turneele de Grand Slam și Masters Series”, a spus Tecău.