Horia Tecău joacă cu trofeul pe masă. Simona Halep s-a oprit în semifinală

Ştire online publicată Luni, 22 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep (4 WTA) a fost învinsă de Angelique Kerber, scor 3-6, 4-6, sâmbătă, în semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 2.503.250 dolari. Sportiva din Germania a întrerupt seria de 13 victorii consecutive reușite de constănțeancă în circuitul WTA, încununate cu titlurile de la București și Montreal. Simona avea un ascendent moral față de Kerber, pe care o învinsese de patru ori pe hard, însă a contabilizat un număr foarte mare de greșeli față de adversara sa (50-21).„Am fost aproape să întorc rezultatul, dar m-am trezit prea târziu. Partea bună e că m-am bătut până la final pentru fiecare minge. Chiar dacă am pierdut, am simțit de la mijlocul setului secund că joc cel mai bun tenis al meu, așa cum făcu-sem în meciurile anterioare. Vreau să o felicit pe Angelique, a știut perfect să gestioneze pre-siunea. A fost un meci bun de ambele părți”, a explicat Si-mona, după partidă, conform WTA Insider.După această săptămână, Simona a revenit pe poziția 5-a WTA, după o „rocadă” cu poloneza Agnieszka Radwanska.Tot la Cincinnati, în proba masculină de dublu, perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala turneului, după ce a dispus în semifinală de frații Bob și Mike Bryan, scor 6-3, 7-6 (5).În finala de luni dimineață, Tecău și Rojer întâlnesc perechea Ivan Dodig (Croația)/Marcelo Melo (Brazilia).Cuplul româno-olandez are asigurat, până în acest moment, un cec de 126.550 dolari și 600 puncte ATP.