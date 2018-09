Horia Tecău, învingător în primul tur la US Open

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean Julien Rojer, nr. 6 pe lista capilor de serie, s-a calificat în turul secund la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din acest an, după ce a trecut în două seturi, scor 6-3, 6-4, după o oră și 20 de minute, de cuplul Sander Arends/Antonio Sancic (Olanda/Croația).Tenismanul constănțean și partenerul său, campionii en titre de la US Open, vor întâlni în turul secund perechea Radu Albot/Malek Jaziri (Rep. Moldova/Tunisia), care a trecut în runda inaugurală de cuplul Ken Skupski/Neal Skupski (Marea Britanie) în două seturi simetrice, 7-6, 7-6.