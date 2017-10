US Open, cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului

Horia Tecău, eliminat în turul doi

Aventura lui Horia Tecău la US Open s-a încheiat. Tenismanul constănțean iese, însă, cu fruntea sus din arena new-yorkeză și își egalează cea mai bună performanță obținută, în 2008, într-un turneu de Grand Slam. Perechea Horia Tecău (România) / Yves Allegro (Elveția) a ratat accesul în turul al treilea al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam de la US Open, competiție dotată cu premii în valoare totală de 19,6 milioane de dolari. Partida din runda a doua, în care constănțeanul și partenerul său i-au întâlnit pe favoriții nr. 4 la trofeu, Mahesh Bhupathi (India) și Mark Knowles (Bahrain), a fost dominată de adversari, care au avut nevoie de numai 66 de minute pentru a se impune în două seturi, scor 6-3, 6-3. Cuplul româno-elvețian nu a bifat niciun break, iar procentajul de reușită al serviciilor a fost modest (69 % primul, 48 % cel de-al doilea). Așadar, Tecău părăsește New York-ul având în palmares o victorie și o înfrângere, bilanț similar cu cel de la Roland Garros 2008, cu mențiunea că, pe zgura pariziană, coleg de echipă i-a fost Florin Mergea. Revenind pe suprafața rapidă a celebrelor arene de la Flushing Meadows, trebuie spus că românii au mers, în week-end-ul trecut, din eșec în eșec. Tot la dublu, dar la secțiunea feminină, Sorana Cârstea și Monica Niculescu au fost eliminate, în turul doi, de cuplul format din polonezele Klaudia Jans și Alicja Rosolska, scor 6-7, 6-2, 2-6. La simplu, Victor Hănescu a ratat calificarea în turul trei, fiind învins de rusul Dmitri Tursunov, cap de serie nr. 26. „Hăne” și-a adjudecat primul set la tie-break, 7-6, dar a cedat ritmul și, totodată, următoarele trei parțiale, 3-6, 4-6, 2-6, rămânând cu, însă, cu un premiu consistent, 30.000 de dolari. Trei românce în concursul de junioare Pentru români, punctul de atracție al Open-ului Statelor Unite îl va reprezenta concursul de junioare, unde vor evolua, începând de astăzi, trei sportive tricolore: Elena Bogdan (favorita nr. 5), Ana Bogdan (nr. 6) și Alexandra Damaschin. Creditată cu prima șansă la cununa cu lauri este olandeza de origine română Arantxa Rus. Finalele se vor disputa în data de 7 septembrie.