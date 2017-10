Horia Tecău desfăşoară alături de Hănescu şi Cîrstea o acţiune pentru copii

Vino la fileu!

Horia Tecău desfășoară alături de Hănescu și Cîrstea o acțiune pentru copii

„O campioană. Sorana. Un campion. Horia. O puștoaică. Un puști. Un as. Tu. O să joci cu ei. O zi pe care n-o să o uiți”, este sloganul evenimentului inițiat de sportivii Horia Tecău, Sorana Cîrstea și Victor Hănescu.Cei trei și-au propus să le ofere un frumos cadou de sărbători copiilor pasionați de tenis, pe care îi vor iniția în arta sportului alb.Întâlnirea dintre cunoscuții tenismeni români și copii va avea loc sâmbătă, între orele 10.30 și 14.00, la Pescariu Sports & Spa din București (Strada Glodeni, nr. 3, Sector 2).Cu această ocazie, cele trei vedete vor da autografe, mingi cu semnături, echipament de tenis și îi vor iniția pe copii în tainele tenisului. Evenimentul se adresează puștilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, accesul fiind gratuit, precizează organizatorii.„Pentru că se apropie acel moment din an când toți așteptăm să primim cadouri, eu și Sorana Cîrstea ne-am gândit să le facem un cadou special copiilor pasionați de tenis. Sâmbătă, avem un invitat de onoare la eveniment: Victor Hănescu, pe care-l așteptăm să ne dea o mână de ajutor”, a declarat Horia Tecău.