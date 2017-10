Horia Tecău, campion la s-Hertogenbosch

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și bielorusul Max Mîrnîi s-a impus, week-end-ul trecut, în proba de dublu din cadrul turneului ATP pe iarbă de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 410.200 euro, obținând astfel al doilea trofeu în această formulă.Tecău și partenerul său, Max Mîrnîi, au câștigat finala de la s-Hertogenbosch cu 6-3, 7-6 (4), învingând cuplul german Andre Begemann / Martin Emmrich, după o oră și 14 minute de joc.Este al doilea turneu cucerit de Tecău / Mîrnîi, după succesul de la București, din turneul BRD Năstase Țiriac Trophy.Pentru titlul din Olanda, Tecău și Mirnîi și-au asigurat un cec de 27.700 euro și 250 puncte ATP.Horia și Max Mîrnîi, care fac cuplul din acest an, au jucat a patra finală în această formulă, după ce le-au pierdut pe cele de la Sydney (în fața fraților Bryan) și la Delray Beach (în fața americanilor James Blake / Jack Sock) și au câștigat la București și s-Hertogenbosch.Horia are acum 15 turnee câștigate la dublu în carieră, dintre care două cu Mirnîi (București, s-Hertogenbosch - 2013) și zece alături de Lindstedt (2012 - București, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch și Casablanca). Horia a mai câștigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) și belgianul Dick Norman (Zagreb), iar în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland). Horia a ieșit câștigător în 2012 și în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).A început Wimbledon-ulAl treilea turneul de Mare Șlem al anului, Wimbledon, disputat pe iarbă și dotat cu premii totale de 10.514.000 lire sterline, a debutat, ieri, la All England Club.Horia Tecău, care a pierdut finalele la dublu în 2010, 2011 și 2012, toate alături de suedezul Robert Lindstedt, va întâlni în primul tur al actualei ediții pe Dominik Meffert / Philipp Oswald (Germania / Austria).Împreună cu Mîrnîi, Tecău forează perechea cap de serie nr. 7. Principali favoriți sunt americanii Bob și Mike Bryan.