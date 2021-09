Horia Tecău, calificat în optimi de finală la US Open, la dublu

Perechea Horia Tecău (România) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat în optimile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se desfăşoară, în această perioadă, la celebra arenă de la Flusing Meadows (New York).Cotaţi cu a şasea şansă la cucerirea trofeului, tenismenul constănţean şi partenerul său i-au învins, în turul doi, pe Frederik Nielsen (Danemarca) şi Vasek Pospisil (Canada), după o partidă care a durat două ore, ambele seturi fiind decise în tie-break, scor 7-6 (12), 7-6 (4).Graţie acestui succes, Tecău şi Krawietz şi-au asigurat un cec de 54.000 de dolari şi 240 de puncte ATP la dublu. Următorii lor adversari sunt mexicanul Santiago Gonzalez şi argentinianul Andreio Molteni.Campion la US Open în 2017, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, Horia Tecău a ajuns anul trecut în semifinale la Flushing Meadows, făcând pereche tot cu Rojer.XXXÎn schimb, perechea română Irina Begu / Andreea Mitu a ratat calificarea în optimile US Open, fiind surclasată, în partida din turul doi, scor 0-6, 1-6, de cuplul Caroline Dolehide (SUA) / Storm Sanders (Australia, nr. 10), după numai 53 de minute de joc.Pentru accesul în turul secund, Irina Begu şi Andreea Mitu au primit un cec de 34.000 de dolari şi 130 de puncte WTA la dublu.Tot la US Open, româncele Monica Niculescu şi Gabriela Ruse sunt deja calificate în optimile de finală, urmând să joace împotriva cuplului Leylah Fernandez (Canada) / Erin Routliff (Noua Zeelandă).Foto: Facebook / Horia Tecău