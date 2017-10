Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Horia Tecău a pierdut finala de la Melbourne

A căzut cortina peste ediția 2014 a Australian Open. S-au stabilit campionii, iar Constanța se mândrește cu faptul că a avut un reprezentant - Horia Tecău - prezent în ultimul act.Perechea Horia Tecău (România) / Sania Mirza (India) a pierdut finala probei de dublu mixt de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Favoriți nr. 6, tenismanul constănțean și partenera sa au fost învinși, ieri, în ultimul act al competiției, scor 3-6, 2-6, de cuplul Daniel Nestor (Canada) / Kristina Mladenovici (Franța), la capătul unei partide care a durat numai 58 de minute. Pentru performanța reu-șită la Australian Open, Horia Tecău și Sania Mirza vor primi un premiu în valoare de 67.750 de dolari australieni. Tecău a câștigat în 2012 proba de dublu mixt la Australian Open, alături de americana Bethanie Mattek-Sands.Stanislas Wawrinka este noul campion al Australian Open. Cap de serie nr. 8, tenismanul elvețian a câștigat, ieri, primul său titlu de Grand Slam, după ce l-a învins, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe spaniolul Rafael Nadal, principalul favorit al competiției, în marea finală. Wawrinka (28 de ani) a câștigat după două ore și 11 minute și a devenit al doilea elvețian care se impune într-un turneu de Grand Slam. Nadal, care a resimțit dureri de spate în timpul finalei, a rămas cu 13 ti-tluri de Grand Slam în carieră. De asemenea, spaniolul a ratat șansa de a deveni primul tenisman din era Open și al treilea din toate timpurile, care a câștigat de cel puțin câte două ori fiecare turneu de Grand Slam.La simplu feminin, chi-nezoaica Na Li, cap de serie numărul 4, a câștigat, sâmbătă, Openul Australiei, după ce a trecut în finală de slovaca Do-minika Cibulkova, favo-rita nr. 20, scor 7-6 (3), 6-0.„Sunt cu adevărat mândră de mine. După meci, am fost foarte emoționată. Cred că am vărsat și o lacrimă - două. Apoi am vrut să merg să îi îmbrățișez pe membrii echipei mele, dar erau prea sus. Nu am putut să îi prind”, a spus Na Li. Ea este de părere că mai poate să progreseze: „Bineînțeles că pot să progresez. Voi continua să încerc lucruri noi pentru a-mi îmbunătăți jocul. Evident, mi-ar plăcea să mai câștig un turneu de Grand Slam. Însă jucătoarele știu cât de greu este”. Na Li s-a aflat pentru a treia oară în ultimul act la Melbourne, după ce a pierdut finalele din 2011 și 2013.