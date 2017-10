Horia Tecău A CÂŞTIGAT TURNEUL US OPEN, la dublu masculin

Horia Tecău A CÂȘTIGAT TURNEUL US OPEN, la dublu masculin

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a câștigat titlul în proba masculină de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, vineri, după ce au învins cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cu 6-4, 6-3, în finala desfășurată la arenele Flushing Meadows din New York.Este al treilea titlu de Mare Șlem din cariera lui Horia Tecău. Românul a mai câștigat, tot alături de Jean-Julien Rojer, titlul la Wimbledon, în 2015, după trei finale consecutive pierdute alături de suedezul Robert Lindstedt. Cei doi mai au în palmares un Turneu al Campionilor, câștigat tot în 2015, după o finală cu Florin Mergea și Rohan Bopanna.Tecău a mai câștigat titlul la Australian Open, la dublu mixt, în 2012, cu Bethanie Mattek-Sands (SUA).Pentru câștigarea competiției americane, Tecău și Rojer vor încasa un cec în valoare de 675.000 de dolari și 2.000 de puncte în ierarhia mondială. Perechea româno-olandeză este deja calificată la ediția din acest an Turneului Campionilor.Tecău este al doilea român care obține trofeul la dublu la US Open, după Ilie Năstase, care s-a impus în proba de dublu în 1975, alături de Jimmy Connors. Năstase a câștigat turneul și la simplu, în 1972.