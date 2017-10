Horia, să aduci trofeul la Constanţa!

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Horia, să aduci trofeul la Constanța!

Perechea Horia Tecău (Româ-nia) / Sania Mirza (India) s-a calificat în finala probei de dublu mixt din cadrul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anu-lui, după ce s-a impus, scor 2-6, 6-3, 10-2, în semifinala disputată vineri, în compania australienilor Ma-tthew Ebden și Jarmila Gajdosova. Favoriți nr. 6, tenismanul con-stănțean și partenera sa și-au asigurat un premiu în valoare de 67.750 dolari australieni, iar în ultimul act vor înfrunta pereche Kristina Mladenovic (Franța) / Daniel Nestor (Canada). Marea finală va avea loc duminică, 26 ianuarie. Horia Tecău are în palmares un titlu la dublu mixt la Australian Open, în 2012, alături de ame-ricanca Bethanie Mattek-Sands. Mirza are două titluri la dublu mixt, în 2009, la Australian Open, și în 2012, la Roland Garros, în ambele dăți alături de compatriotul său Mahesh Bhupathi. Tenismanul constănțean a mai făcut pereche cu Sania Mirza la două turnee de Grand Slam, anul trecut, pierzând în primul tur la US Open, după ce ajunseseră până în sferturi la Wimbledon. Aflat într-o formă de zile mari, spaniolul Rafael Nadal s-a calificat în finala Openului de la Melbourne, învingându-l, vineri, în semifinale, în trei seturi, scor 7-6 (4), 6-3, 6-3, pe elvețianul Roger Federer, după două ore și 34 minute. Tenismanul iberic, numărul unu mondial și principal favorit, accede, astfel, pentru a treia oară în cariera sa în finala Australian Open, în care va înfrunta, duminică, un alt jucător elvețian, Stanislas Wawrinka (nr. 8), care a dispus, joi, 6-3, 6-7 (1), 7-6 (3), 7-6 (4), de cehul Tomas Berdych (nr. 7). Perechea italiană Sara Errani / Roberta Vinci, cap de serie nr.1, a câștigat, vineri, pentru a doua oară consecutiv, titlul în proba de dublu feminin din cadrul Openului Australiei, învingând, în finală, scor 6-3, 3-6, 7-5, cuplul rus Ekaterina Makarova / Elena Vesnina. În duelul dintre cele mai bune perechi din lume, Errani și Vinci s-au impus grație experienței, salvând o situație dificilă în setul trei, la scorul de 5-2 în favoarea adversarelor lor, italiencele reușind să câștige apoi cinci ghemuri consecutive.