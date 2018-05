Horia Colibăşanu pregăteşte ascensiunea finală spre Everest

Horia Colibășanu pregătește ascensiunea finală spre Everest

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Alpinistul român Horia Colibășanu, care încearcă să deschidă o nouă rută de ascensiune pe Everest, se pregătește pentru ascensiunea finală în expediția sa din Himalaya, potrivit unui comunicat remis Agerpres.Colibășanu este acum în tabăra de bază, situată la 5.400 metri altitudine și așteaptă un interval de cinci zile cu prognoză de vreme bună, condiție esențială pentru succesul proiectului din această primăvară.În ultimele săptămâni, alpinistul a parcurs de mai multe ori traseul de urcare până la 7.000 de metri altitudine, l-a echipat împreună cu colegul său Peter Hamor (53 ani) astfel încât, în urcarea finală, să aibă cât mai puțin echipament.„Ultimele săptămâni au fost destul de grele. Am muncit enorm la echiparea traseului. Am pus peste 350 de metri de coardă ca să asigurăm porțiunile cu gheață, am cărat mult echipament. Suntem în tabăra de bază acum și s-ar putea să coborâm până la 4.500 de metri, să ne odihnim în așteptarea ferestrei de vreme bună. Avem nevoie cam de cinci zile cu vreme bună pentru a putea porni”, a transmis Horia Colibășanu.Temerarul a adăugat că ascensiunea finală va avea loc până cel târziu în 25 mai, când se termină sezonul de primăvară în Himalaya, perioada cu vreme favorabilă expedițiilor la peste 8.000 de metri altitudine.