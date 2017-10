Horă pentru sferturi

Echipa de handbal masculin HCM Constanța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, după ce a învins pe Tatran Preșov, scor 31-20 (16-11), în manșa a doua a optimilor, după un meci senzațional. Peste 2.000 de suporteri au venit, ieri, la Sala Sporturilor, pentru a fi alături de HCM Constanța, în dificila misiune de a remonta handicapul de opt goluri din tur, când slovacii câștigaseră cu 33-25. Repriza întâi a stat mult timp sub semnul echilibrului, gazdele nereușind să se desprindă, în ciuda presiunii tot mai accentuate. Antrenorul Zoran Kurteș a avut un moment de maximă inspirație, l-a scos pe portarul Ionuț Stănescu și l-a introdus pe Mihai Popescu, iar apărarea a căpătat un plus de siguranță. Două parade ale lui „Pope”, plus o intercepție marca Buricea au făcut ca repriza să se încheie cu un scor dătător de speranțe, 16-11. După pauză, Popescu a ferecat poarta, iar în atac, tânărul Sadoveac, trecut pe postul de inter, a făcut meciul vieții, făcându-l praf pe goal-keeperul slovac. HCM a dominat clar repriza, 27-15, 28-16, 30-19 și a încheiat en-fanfare, 31-20, scor suficient pentru a face pasul către sferturile de finală. Pentru HCM, au marcat Adzic, Sadoveac, Toma (câte 6), Csepreghi (4), Buricea, Sabou, Schuch, Nicolae (câte 2) și Băiceanu (1). Calificarea, dedicată lui Marian Cozma „Asta e valoarea HCM-ului! Mulțumim publicului, care ne-a împins de la spate, a fost alături de noi atunci când ne-a fost greu. Calificarea o dedicăm memoriei lui Marian Cozma”, a declarat directorul executiv al clubului de pe litoral, Nurhan Ali. „Este greu de descris în cuvinte ceea ce a fost la sală. Am jucat pentru Marian Cozma și pentru suporterii noștri. Sunt foarte fericit pentru această calificare și mi-aș dori să jucăm mereu așa cum am făcut-o astăzi (n.r. - ieri). Vom câștiga campionatul și sperăm să disputăm finala Cupei Cupelor. Mi-aș dori să întâlnim pe Valladolid, avem de luat o revanșă”, a spus extrema Laurențiu Toma. Tragerea la sorți a partidelor din sferturile Cupei Cupelor va avea loc, mâine, la Viena.