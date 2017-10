Henry: „Românii sunt jucători buni, dar şi destul de vicioşi”

Henry: „Românii sunt jucători buni, dar și destul de vicioși”

Ştire online publicată Marţi, 27 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Thierry Henry a declarat că echipa României, pe care reprezentativa Franței o va întâlni în Grupa C la EURO 2008, dispune de jucători foarte buni și tehnici, însă a subliniat că aceștia au și multe vicii. „Olanda este o echipă care joacă bine mingea. Meciurile Franța - Olanda sunt în general frumoase. Nouă ne place jocul, lor la fel, va fi un meci deschis. Cu România, la fel. Ei au jucători foarte buni, tehnici, dar sunt și destul de vicioși”, a declarat Henry. Internaționalul francez a subliniat că Franța are o echipă care poate câștiga titlul european. „La astfel de competiții, mergi întotdeauna ca să le câștigi. Nu ne gândim la parcursul din 2004, trebuie să rămânem la ultima noastră aventură, din 2006, când am jucat finala la CM. Nu este aceeași competiție, dar trebuie să ne gândim mereu la ultimele prestații, la fel ca la calificări. Avem o echipă cu care putem câștiga, dar, dacă te uiți și la restul formațiilor de la EURO, multe dintre ele pot spune același lucru”, a punctat Henry.