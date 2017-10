Handbalul de Liga Campionilor revine la Sala Sporturilor

HCM: victorie cu Sankt Petersburg sau adio calificare în optimi!

Meci de totul sau nimic pentru HCM Constanța, diseară, la Sala Sporturilor. Dacă nu învinge pe Sankt Petersburg, echipa antrenată de Eden Hairi își poate lua adio de la calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Mai vulnerabilă ca niciodată, lovită din toate părțile, HCM Constanța primește replica unei reprezentante a redutabilei școli de handbal din Rusia: Sankt Petersburg, un adversar care vine pe litoral chitit să scoată minimum un punct. Practic, pe suprafața de joc a Sălii Sporturilor, vor păși două echipe aflate în suferință, care țintesc poziția a patra, ultima care asigură accesul în optimi. Mai mult ca sigur, învinsa își va reduce aproape de zero șansele de continuare a parcursului european. „St. Petersburg este o echipă foarte puternică, în special din punct de vedere fizic, dar, la nivelul Ligii Campionilor, nu mai sunt adversari slabi. Nu avem altă variantă decât victoria. Am analizat pe video partidele rușilor și am ajuns la concluzia că îi putem bate. Nu cred că avem nevoie de o tactică specială. Cheia partidei va fi defensiva. Dacă reușim să le blocăm atacurile, suntem favoriți. Vom face tot posibilul să ne calificăm, pentru a doua oară consecutiv, în optimile Ligii. Suntem suficient de puternici să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat, pe site-ul Federației Europene de Handbal, interul Alexandru Csepreghi. Meciul HCM Constanța - St. Petersburg, contând pentru Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin, se joacă deseară, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport), la Sala Sporturilor. Arbitrează o brigadă din Cehia, alcătuită din Vaclav Kohout și Petr Novak. Observator EHF, Gustav Burziwal (Austria). Grupa D Clasament: 1. Renovalia Ciudad Real (7 p), 2. SG Flensburg (6 p), 3. HC Croația Zagreb (6 p), 4. HCM Constanța (2 p), 5. St. Petersburg (2 p), 6. HC Bosnia Sarajevo (1 p). Celelalte partide ale rundei: Bosnia Sarajevo - Ciudad Real (sâmbătă, 20 noiembrie), SG Flensburg - Croația Zagreb (duminică, 21 noiembrie).