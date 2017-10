HCM resimte lipsa unui coordonator de joc de meserie

Antrenorul principal al echipei de handbal masculin HCM Constanța, Eden Hairi, este de părere că, pentru a face față în Liga Campionilor și pentru a reintra, în campionat, în lupta pentru titlu, formația sa are nevoie, în primul rând, de un coordonator de joc de valoare certă. „Săulescu este un jucător bun, se descurcă în unele momente, dar se simte lipsa unui centru de meserie. Sigur, nu acesta a fost motivul pentru care am pierdut meciul cu Montpellier, cauzele eșecului sunt multiple. Mai avem mult de lucru, în special la duelurile unu la unu, pe care francezii le-au câștigat aproape de fiecare dată“, a declarat Hairi, la finalul partidei HCM - Montpellier (23-28), susținut duminica trecută, în Liga Campionilor. Despre șanse constănțenilor de a depăși grupele competiției, Hairi spune că acestea s-au diminuat foarte mult. „Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că doar printr-o minune mai putem prinde locul doi. Mai sunt meciuri de jucat. Nu ne place să pierdem, dar, atunci când adversarul este mai bun, o recunoaștem cu sportivitate și încercăm să ne pregătim cât mai bine”, a explicat tehnicianul HCM-ului. Și extrema Laurențiu Toma, cel mai eficient jucător constănțean (7 goluri), a recunoscut superioritatea Montpellier-ului. „Îi felicit pe francezi, au făcut un joc excelent. Noi am intrat în teren motivați, ne-am bătut până în ultima secundă, dar, din păcate, nu am reușit să-i oferim o victorie antrenorului nostru“, a spus Toma. Au scăpat de Kim Andersson Pentru HCM, urmează întâlnirea cu „extratereștrii“ de la THW Kiel, campioana Germaniei și a Europei fiind principala favorită la trofeul Ligii Campionilor. Meciul din etapa a treia, Grupa B, se va disputa mâine, de la ora 19.30, în Sala Sporturilor din Constanța. Fără vedeta Kim Andersson, accidentat, nemții sosesc, astăzi, în jurul orei 16, pe litoral, iar seara, se vor antrena în Sala Sporturilor.Antrenorul principal al echipei de handbal masculin HCM Constanța, Eden Hairi, este de părere că, pentru a face față în Liga Campionilor și pentru a reintra, în campionat, în lupta pentru titlu, formația sa are nevoie, în primul rând, de un coordonator de joc de valoare certă. „Săulescu este un jucător bun, se descurcă în unele momente, dar se simte lipsa unui centru de meserie. Sigur, nu acesta a fost motivul pentru care am pierdut meciul cu Montpellier, cauzele eșecului sunt multiple. Mai avem mult de lucru, în special la duelurile unu la unu, pe care francezii le-au câștigat aproape de fiecare dată“, a declarat Hairi, la finalul partidei HCM - Montpellier (23-28), susținut duminica trecută, în Liga Campionilor. Despre șanse constănțenilor de a depăși grupele competiției, Hairi spune că acestea s-au diminuat foarte mult. „Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că doar printr-o minune mai putem prinde locul doi. Mai sunt meciuri de jucat. Nu ne place să pierdem, dar, atunci când adversarul este mai bun, o recunoaștem cu sportivitate și încercăm să ne pregătim cât mai bine”, a explicat tehnicianul HCM-ului. Și extrema Laurențiu Toma, cel mai eficient jucător constănțean (7 goluri), a recunoscut superioritatea Montpellier-ului. „Îi felicit pe francezi, au făcut un joc excelent. Noi am intrat în teren motivați, ne-am bătut până în ultima secundă, dar, din păcate, nu am reușit să-i oferim o victorie antrenorului nostru“, a spus Toma. Au scăpat de Kim Andersson Pentru HCM, urmează întâlnirea cu „extratereștrii“ de la THW Kiel, campioana Germaniei și a Europei fiind principala favorită la trofeul Ligii Campionilor. Meciul din etapa a treia, Grupa B, se va disputa mâine, de la ora 19.30, în Sala Sporturilor din Constanța. Fără vedeta Kim Andersson, accidentat, nemții sosesc, astăzi, în jurul orei 16, pe litoral, iar seara, se vor antrena în Sala Sporturilor.