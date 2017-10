Sâmbătă și duminică, la Constanța, campioana României se bate cu cea mai bună echipă din Belgia

HCM, la două meciuri de grupele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, dispută, sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor, dubla cu Sasja, campioana Belgiei. Echipa care triumfă pătrunde în grupele Ligii Campionilor. Sâmbătă, meciul începe la ora 18, iar duminică, la ora 11. Arbitrii dublei întâlniri sunt din Croația, Vjekoslav Lovric și Hrvoje Petkovic, iar ca observator va oficia Vlado Pendic (Serbia). Chiar dacă, pe hârtie, HCM este favorită certă, atât antrenorul Lucian Râșniță, cât și extrema dreaptă Laurențiu Toma nu-i privesc de sus pe adversari. „Este o dublă foarte importantă pentru noi, chiar dacă jucăm cu reprezentanta Belgiei. Știm foarte puține despre ea, însă atât eu, cât și băieții de Națională de la HCM care am întâlnit echipa reprezentativă a Belgiei, cunoaștem câțiva jucători de-ai lui Sasja de la acel meci", a declarat Lucian Râșniță. „Vor fi două partide destul de dificile. Totuși, întâlnim o echipă campioană. Ne așteptăm la rezistență din partea ei. Nu suntem deja calificați. Se pregătesc și ei pentru campionat și vor să demonstreze că au valoare. Probabil că vor veni cu gândul să se califice. Și noi am fi făcut la fel, chiar dacă porneam cu șansa a doua. Surprize se mai pot înregistra. Noi cum am bătut Barcelona? Așa vor încerca și ei. Dar noi suntem optimiști și vrem să arătăm că avem echipă puternică", a spus și Laurențiu Toma. O indisponibilitate de ultimă oră în tabăra HCM-ului este cea a lui Kazic, care a suferit un traumatism la aductori și inghinali și nu va putea juca în niciuna dintre cele două partide. În schimb, se speră în recuperarea lui Adzic, după cum Csepreghi va fi în lot, dar nu se știe dacă va putea evolua. KV Sasja urma să aterizeze vineri, la ora 14,05, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă", iar de la ora 18 avea prevăzut antrenament în Sala Sporturilor. Sâmbătă, ședința de pregătire a oaspeților a fost fixată la ora 10.