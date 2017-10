HCM, înfrântă pe teren propriu de Dinamo

Marți seara, la Sala Sporturilor din Constanța, a avut loc partida restantă din etapa a 13-a a turului Ligii Naționale masculine de handbal, dintre HCM Constanța și Dinamo București. După prima repriză, gazdele conduceau cu un singur punct, 13-12, dar victoria a revenit oaspeților, scor final 25-27. "Au jucat mai bine, mai pragmatic decât noi. Am avut situații unu la unu de la șase metri și am ratat. Portarul lor a prins o zi mai bună decât al nostru. Prea multe ratări. Am început pregătirea în vară și am făcut o pregătirea în salturiși tot anul am dus-o așa, iar reprecursiunile se văd multe accidentări, pe bancă snutem puțini. Așteptăm iarna să se schimbe ceva. Mai avem două meciuri importante. Sper să ne luăm revanșa la Baia Mare, să reușim un meci bun acolo, după care o calificare în Cupă", a declarat George Buricea."Din ce știu, de vreo 10 ani nu a mai câștigat Dinamo aici. Constanța cu toate că au pierdut jucători de valoare, a rămas încă o forță în hanbdalul romnesc, dar astăzi, cred că Dinamo și-a dorit mai mult", a declarat antrenorul echipei Dinamo, Ion Mocanu.