HCM, fără Csepreghi şi Sadoveac în meciul de la Hamburg

Liga Campionilor la handbal masculin

HCM, fără Csepreghi și Sadoveac în meciul de la Hamburg

Echipa de handbal masculin HCM Constanța dispută, astăzi, în etapa a VII-a a Grupei C a Ligii Campionilor, în Germania, partida cu HSV Hamburg, una dintre cele mai puternice formații de club ale momentului. Antrenorul HCM-ului, Constantin Ștefan, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că respectă campioana Germaniei, însă nu se teme de forța adversarului: „Nu ne temem de Hamburg. Îi respectăm valoarea, dar dacă ne-am teme, ne-ar fi mult mai greu. Nu vom intra pe teren ca și cum am fi dinainte învinși și ne vom bate până la capăt pentru cele două puncte. E șansa noastră să arătăm ceea ce știm. Victoria obținută în fața celor de la Metalurg Skopje ne-a redat încrederea în forțele proprii, după cele cinci înfrângeri consecutive din această grupă”. Tehnicianul nu va putea beneficia la această confruntare de doi jucători importanți, Alexandru Csepreghi și Marius Sadoveac, ambii accidentați. Partida HSV Hamburg - HCM Constanța începe la ora 20.00, fiind arbitrată de o brigadă din Feroe, formată din Eydun Lindenskov Samuelsen și Andreas Falkvard Hansen. Observator, francezul Robert Dujardin.