HCM este în grupele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, s-a calificat în grupa B a Ligii Campionilor, după ce a trecut, în turul preliminar, într-o dublă manșă, de campioana Belgiei, KV Sasja. Ambele partide, care s-au desfășurat, sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor din Constanța, i-au revenit HCM-ului. Constănțenii au câștigat prima dispută cu de 31-26 (15-12), cei mai prolifici de la gazde fiind Broz, Timofte și Hejtmanek, cu câte cinci reușite. Ieri, HCM s-a impus la o diferență de zece goluri, 32-22 (16-13), marcatorii fiind Schjolin (9), L. Toma (6, trei de la 7 m), Mureșan (5), Broz, Hejtmanek (câte 3), Adzic, Șoldănescu (câte 2), Schuch, Săulescu, respectiv Kopljar (6, trei de la 7 m), Roggeman (4), Claessens, Jacobs (1 de la 7 m), Van Wesemael (câte 3), Beuckels, L'Hoest și Andre. Chiar dacă scorul i-a fost de fiecare dată favorabil, meciurile nu au fost ușoare pentru HCM, care mai are de lucrat la omogenizare. În grupele Ligii Campionilor, constănțenii vor evolua contra lui THW Kiel (Germania) - deținătoarea trofeului, Montpellier HB (Franța) și Hammarby (Suedia), primul meci fiind în deplasare, pe 30 septembrie, pe terenul lui Hammarby. „Au fost primele noastre jocuri oficiale. Relațiile de joc încă nu funcționează așa cum mi-aș dori. Avem o echipă care, încet-încet, se cristalizează. Încercăm și în acest an să câștigăm cam-pionatul și să avem o comportare cât mai bună în Liga Campionilor. În Ligă, întâlnim forțe ale handbalului mondial, suntem cotați cu șansa a patra, dar fiecare meci începe de la 0-0 și se joacă 7 la 7", a declarat antrenorul lui HCM, Lucian Râșniță. „Nu ne așteptam la două jocuri atât de grele. Doar repriza a doua de astăzi (n.n. - ieri) a fost mai la discreția noastră, în rest, ne-au pus probleme. Au fost două jocuri mai slabe ale noastre, dar încet-încet, începem să ne legăm", a spus și portarul Ionuț Rudi Stănescu.