HCM debutează, astăzi, în Liga Naţională

HCM debutează, astăzi, în Liga Națională

HCM Constanța începe, astăzi, o nouă cursă spre titlul național, susținând primul meci din ediția 2007/2008 a Ligii Naționale. Adversarul constănțenilor este Uztel Ploiești, meciul jucându-se, de la ora 17, în Sala „Olimpia" din Ploiești. HCM (antrenori, Lucian Râșniță și Eden Hairi), campioana en-titre, are, normal, prima șansă, ținând cont și de faptul că, față de ploieșteni, a susținut deja două partide oficiale importante. Cu un moral bun, după calificarea în grupele Ligii Campionilor și câștigarea primului trofeu intern din noul sezon, Supercupa României, în dauna marii rivale Steaua, constănțenii nu se gândesc decât la victorie, care să completeze startul reușit de stagiune. Campioana României a plecat la Ploiești ieri. Partida va fi difuzată de sport.ro, de la ora 18,30. Arbitrii sunt Dinu și Din. CSM Medgidia joacă la Oradea Cealaltă echipă a județului Constanța prezentă în Liga Națională, CSM Medgidia (antrenor, Ion Crăciun), joacă în prima etapă la Oradea, pe terenul lui CSM D & C, duminică, de la ora 11, arbitrii fiind Pleșa și Pripas. Restul partidelor din runda de deschidere sunt: HC Odorhei - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu, Știința Municipal Dedeman Bacău - HC Minaur Baia Mare, Romvag Caracal - Steaua MFA București, UCM Reșița - Universitatea HCM Poli Izometal Timișoara și Universitatea Bucovina Suceava - Dinamo Baumit București.