HCM Constanţa vrea să iasă cu fruntea sus din Cupa EHF

HCM Constanța vrea să iasă cu fruntea sus din Cupa EHF

Duminică, la Sala Sporturilor, HCM Constanța va disputa ultimul joc din grupa B a Cupei EHF la handbal masculin, în compania danezilor de la Team Tvis Holstebro. Meciul va începe la ora 11.45.Este un joc de onoare al constănțenilor, căci șansele calificării în sferturile de finală ale competiției s-au spulberat la Sankt Petersburg. Totuși, Laurențiu Toma și compania au un moral bun, după victoria de joi, cu Știința Bacău, scor 25-23, contând pentru etapa a 23-a a Ligii Naționale. Deși a condus jocul, Constanța a avut ceva emoții pe final de meci.„O victorie cu emoții pe final. Am controlat tot jocul. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Au fost câteva minute în care nu am mai reușit să înscriem, cred că din cauza oboselii, dar mă bucur că experiența noastră ne-a ajutat și pe final am reușit să câștigăm. Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Ne luptăm pentru locurile fruntașe și așteptăm ca ceilalți să se încurce. Un test util înaintea meciului de duminică, dar destul de obositor. Ne pare rău că e un meci fără miză pentru calificare, dar este cu miză pentru noi, fiindcă vrem să câștigăm acasă, să mai facem încă două puncte. Holstebro este o echipă puternică și să dea Dumnezeu să fie o repetiție bună pentru meciurile viitoare din campionat. Sunt convins că vor fi mulți spectatori. Sunt alături de noi, ne susțin, ne iubesc. Și noi îi iubim și facem o echipă puternică împreună”, a declarat căpitanul HCM, Laurențiu Toma.Meciul de duminică va fi arbitrat de Laurynas Mykolaitis și Gytis Sniure-vicius, din Lituania; delegat EHF - Balazs Socs (Ungaria). În celălalt meci al grupei, de sâmbătă, Granollers va primi vizita echipei din Sankt Petersburg. Clasamentul grupei este: 1. Holstebro (9 p), 2. Granollers (5 p), 3. St. Petersburg (3 p), 4. HCM Constanța (3 p).