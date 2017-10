HCM Constanţa va evolua direct în grupele Ligii Campionilor

HCM Constanța va evolua direct în grupele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, va evolua, în sezonul 2009 / 2010, direct în grupele Ligii Campionilor, după ce cinci echipe s-au retras, iar campioana Italiei, Casarano, a fos respinsă de EHF, în urma neîndeplinirii condițiilor de participare. ”După atâtea vești rele cu neomologarea Sălii Sporturilor, am primit astăzi (n.r. - ieri) și una bună. Suntem în primele 24 de echipe și este o premieră pentru handbalul românesc. Am scăpat de preliminarii și mă bucură foarte mult, pentru că mă temeam. Am un singur regret, că nu putem juca la Constanța și că trebuie să ne mutăm la Buzău”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. Cele cinci echipe retrase din competiție sunt Banik Karvina (Cehia), Haukar (Islanda), Granitas Karys (Lituania), United HC Tongeren (Belgia) și Kaustik Volvograd (Rusia). La tragerea la sorți, eveniment care va avea loc pe 24 iunie, HCM Constanța va fi repartizată în urna a cincea valorică. Meciurile din grupele Ligii Campionilor se vor juca în perioada 30 septembrie 2009 - 7 martie 2010. HCM Constanța a câștigat titlul în Liga Națională masculină și ar fi trebuit să dispute un turneu de calificare pentru accederea în grupele Ligii Campionilor.