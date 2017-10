HCM Constanţa se "duelează" cu Baia Mare, pentru un loc în finală

Cupa României la handbal masculin

HCM Constanța se "duelează" cu Baia Mare, pentru un loc în finală

Campioana HCM Constanța susține, în acest week-end, una dintre cele mai importante bătălii din campania pentru cucerirea celui dintâi trofeu al stagiunii: Cupa României. Dar, până la jocul final, constănțenii vor trebui să treacă de băimăreni.Sâmbătă, 4 aprilie, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, constănțenii vor disputa meciul din semifinalele Cupei României, împotriva celor de la HCM Minaur Baia Mare. Partida va începe la ora 11.00 și va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 2.Cucerirea trofeului este unul dintre obiectivele echipei de la malul mării. „Sperăm să facem două meciuri extra-ordinar de bune la Baia Mare. Câștigarea Cupei este unul dintre obiectivele noastre. Credem foarte mult în el și, dacă strângem rândurile și vom fi uniți și facem un joc colectiv, eu zic că avem șanse mari să câștigăm împotriva celor de la Baia Mare și - de ce nu - să câștigăm și Cupa Româ-niei”, a declarat căpitanul HCM Constanța, Laurențiu Toma. Baia Mare pornește din postura de favorită, având avantajul terenului propriu. Clubul băimărean a câștigat licitația pentru organizarea atât a semifinalelor și finalelor Cupei României, la masculin, cât și la feminin și va suporta toate cheltuielile organizatorice.Critici la adresa federației „E o idee proastă a federației de a organiza Final Four-ul Cupei României pe terenul unei echipe participante. De atâția ani, partidele din etapele finale ale Cupei s-au organizat pe teren neutru. Nu înțeleg de ce anul acesta s-a luat această decizie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al clubului constănțean Nurhan Ali.Partida HCM Constanța - HCM Minaur Baia Mare va fi arbitrată de Theodor Șerbu și Andrei Vasilescu, din București; observator - Vasile Pavel, din Buzău. Delegarea acestui cuplu de arbitri este un aspect cu care Nurhan Ali nu este împăcat.„Nu îi bănuiesc de rea-credință, dar meciul acesta putea fi o finală și merita un arbitraj pe măsură. Nu am nimic cu arbitrii, dar căciula e prea mare pentru ei. Nu știu pe ce criterii au fost delegați. Am întrebat la federație și nu am primit niciun răspuns”, a mai spus Nurhan Ali.În sezonul actual al Ligii Naționale, HCM Constanța s-a impus la o diferență de trei goluri în tur, dar a pierdut în deplasare, în retur, la diferență de un singur gol. „Eu îmi scot pălăria în fața băieților mei. Au reușit o performanță la care nici măcar nu mă gândeam. Știu că și de această dată se vor bate până în ultimul moment”, a încheiat directorul clubului constănțean.A doua semifinală va avea loc tot sâmbătă, între HC Odorhei și Pandurii Târgu Jiu. Meciul va putea fi urmărit pe Digi Sport, de la ora 14.00.