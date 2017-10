HCM Constanţa s-a impus la Târgu Jiu

2

Campioana desumflata

Ce sa mai vb de Liga nationala cand Campioana României termină pe ultimul loc în grupa C. HC Sankt Petersburg vau chisat in freza."Vicecampionii Rusiei au condus de la un capăt la altul, chiar dacă au jucat aproape jumătate din meci cu un om mai puțin pe teren." Cum adica bre?! Au avut eliminari ca la fotbal ? In alta ordine de idei, e intr-adevar rusinos si umilitor sa apara astfel de contra-performante. Din pacate, victoria cu Montpellier din vremea lui Zoran a creat suporterilor impresia gresita ca handbalul masculin mai are un licar de speranta. NU. Nu mai exista speranta atata timp cat amatorismul, saracia si inapoierea sunt coordonatele campionatului intern. Nu e doar vina jucatorilor, e vina unui intreg sistem "ticalosit" si condus fara vreun orizont. Daca si Belarus ne-a eliminat ...