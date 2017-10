HCM Constanţa, prima victorie în Cupa EHF

HCM Constanța, prima victorie în Cupa EHF

Ieri, la Constanța, în fața unei săli arhipline, HCM Constanța a obținut o victorie impresio-nantă în fața ibericilor de la Raikin BM Granollers, scor 28-27, con-tând pentru Grupa B a Cupei EHF.Constănțenii au intrat în joc cu zâmbetul pe buze, după ce au împărțit prin sală flori la doamne și domnișoare. Oaspeții au fost cei care au deschis scorul, în minutul trei, însă gazdele i-au urmat imediat. Scorul a fost strâns, iar cele două echipe au mers la egal, până ce Cutura a marcat, din 7 m, de două ori, (7-6, 8-6), după care Toma a mărit ecartul la trei lungimi (9-6). Cu aceeași diferență de trei puncte, constănțenii au închis prima repriză, 14-11.În cea de-a doua parte a jocului, elevii lui Zvonko Sundovski s-au văzut egalați din primele minute (15-15). În ultimele 9 minute ale jocului, ibericii au trecut la conducere, 24-23. Cristescu restabilește egalitatea (24-24), dar Granollers a mai punctat încă o dată (25-24). Humet egalează, 25-25, în minutul 54 și clipele de joc deveneau din ce în ce mai critice, mai ales că oaspeții s-au desprins la două goluri, 27-25. Publicul era în picioare și parcă secundele se scurgeau din ce în ce mai greu. Humet a atacat poarta adversarilor și a adus Constanța la un punct diferență, după care Toma a egalat (27-27). Tot un iberic a înscris ultimul punct, însă pentru Constanța, căci Humet a fost cel care a stabilit scorul final, 28-27 și a adus victoria Constanței.„Suntem foarte obosiți. Noi am dat totul până la capăt și am reușit să câștigăm. Prima repriză am ratat mult. Am câștigat, asta e important. Popeye a jucat extraordinar, ne-a ținut tot meciul”, a declarat Humet, după încheierea partidei.Constanța este pe locul trei în clasament, cu trei puncte acumu-late. Astăzi, se va disputa partida dintre Sankt Petersburg și Team Tvis Holstebro.„Ne-am dorit foarte mult această victorie, pentru că trebuie să învingem în meciurile care mai sunt. Eu zic că am făcut un spectacol fru-mos. A fost o atmosferă extraordinară. Sperăm ca suporterii să vină să ne susțină în continuare”, a adăugat portarul Mihai Popescu, la finalul meciului.Pentru Constanța au marcat: Rakcevic, Toma, Cutura, câte 7, Humet 4, Angelovski, Cristescu, Buricea, câte un gol.Săptămâna asta, HCM va juca la Timișoara, în etapa a 22-a a Ligii Naționale de handbal masculin, după care va urma deplasarea la Sankt Peteersburg, pentru penultimul meci din grupa B a Cupei EHF.